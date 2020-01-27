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Turnuvanın Şampiyonu Oltu Trabzonspor Futbol Okulu

ERZURUM HABERLERİ  | 27.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bursa’da düzenlenen futbol turnuvasına katılan Oltu Trabzonspor Futbol Okulu şampiyon oldu.Turnuvaya katılan tüm okulların başarılı bir performans ortaya koyduğu maçlar sonunda Oltu’nun güzide takımı Oltu Trabzonspor Futbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.Türkiye geneli toplam 10 futbol okulu takımının katıldığı ve yüze yakın seçkin takımın yer aldığı ulusal turnuvada Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.Kulüp Başkanı Emrah Ceylan turnuva ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede; “Alt yapıdan sorumlu teknik direktörlerin de yakından takip ettiği Oltu Trabzonspor futbol okulu turnuvada adeta göz kamaştırdı.

Bursa’da düzenlenen futbol turnuvasına katılan Oltu Trabzonspor Futbol Okulu şampiyon oldu.
Turnuvaya katılan tüm okulların başarılı bir performans ortaya koyduğu maçlar sonunda Oltu’nun güzide takımı Oltu Trabzonspor Futbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.
Türkiye geneli toplam 10 futbol okulu takımının katıldığı ve yüze yakın seçkin takımın yer aldığı ulusal turnuvada Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.
Kulüp Başkanı Emrah Ceylan turnuva ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede; “Alt yapıdan sorumlu teknik direktörlerin de yakından takip ettiği Oltu Trabzonspor futbol okulu turnuvada adeta göz kamaştırdı. Çok yakın zamanda daha önceden de takibe aldığımız minik futbolcuları Trabzon’a davet ederek Trabzonspor da değerlendirme imkânı bulmuştuk. Takım olarak gelecek yıllar için umut vaat eden ilçemizin güzel takımı gelecek yıllarda Süper Lig’de Oltu patentli futbolcularıyla ilçemizi temsil ederek bizleri gururlandıracaklardır. Buna inancımız tamdır.” şeklinde konuştu.
Daha bir yıl olmadan büyük bir başarıya imza atan takımın önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek kadrosunu daha da genişleteceğini belirten Başkan Ceylan, “Futbol Okulumuz daha şimdiden güzel işler yapacağının sinyallerini verdi. Başkan Yardımcısı ve Genel Kaptanımız Nuri Çelik ile Teknik Direktörümüz Dilaver Taşkın’ın çok özel çabalarıyla bu başarı yakalandı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada Trabzonspor ile yapılan görüşmeler neticesinde ilçemiz açısından da heyecan veren bir gelişme yaşandı. Yaz aylarında Türkiye geneli Trabzonspor futbol okulları turnuvasının ilçemizde yapılması için de ön mutabakata varıldı. Bununda müjdesini verelim. İlçemiz sporu için ümit ediyorum güzel çalışmaların başlangıcı olur.” diye konuştu.

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