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TÜROB, 2021 yılında üyelerinden aidat almayacak

08.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin: - "Turizmin salgın nedeniyle hem global hem de yerel düzeyde kötü günler yaşadığı böyle bir dönemde dahi üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığımız bilgi akışını aksatmadık. Üyelerimize ve sektörümüze olan desteklerimiz yeni yılda da devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un kuruluşunun 50. yılı onuru ve Kovid-19 salgınının olumsuz koşulları dikkate alınarak, önceki dönemlere ilişkin aidat borcu bulunmayan üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını bildirdi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan turizm ve konaklama sektörünün sivil toplum kuruluşlarından TÜROB, üyelerine yönelik önemli bir desteğe imza atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eresin, TÜROB Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla, kuruluşunun 50. yılı onuru ve Kovid-19 salgını nedeniyle olumsuz koşullar dikkate alınarak önceki dönemlere ilişkin aidat borcu bulunmayan üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını belirtti.

Eresin, TÜROB olarak nitelikli işletmelerden oluşan üyelerinden aldıkları güç ile 1971’den bu yana Türkiye'nin konaklama sektörünü temsil eden dinamik, kapsayıcı ve en köklü meslek örgütü olmanın gururunu tam 50 yıldır yaşadıklarını aktararak, "Bu itibarla, salgın sürecinin zorlu şartlar ile birlikte 50. kuruluş yılımızda dayanışmanın ve güç birliğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sektör kuruluşları ve TÜROB üyeleri için dost kapısı olmaya çok önem verdiklerini belirten Eresin, şunları kaydetti:

"Salgın süreciyle birlikte STK’ların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu süreçte etkin olarak, gerek işverenlerin işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi ve finansal açıdan ihtiyaçlarının karşılanması gerekse çalışanların gelişmelerden ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmemeleri için ilgili Bakanlıklar ve Kurumlarla iş birliği içinde çok sayıda uygulamanın yürürlüğe konulmasına öncülük ettik.

Turizmin salgın nedeniyle hem global hem de yerel düzeyde kötü günler yaşadığı böyle bir dönemde dahi üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığımız bilgi akışını aksatmadık. Otellerimizde çalışan, hatta bize üye olmayan otellerde de çalışanlarımıza başta hijyen eğitimi olmak üzere insan kaynakları, finansman vs. gibi birçok konuda eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz. Üyelerimize ve sektörümüze olan desteklerimiz yeni yılda da devam edecektir. 50. kuruluş yılımız anısına yıl boyunca birçok etkinlik programlıyoruz, bunları da kamuoyu ile paylaşacağız.”

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