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TURSAB Doğu Karadeniz Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı: "Pandemide kafile turizmi azaldı; Bireysel turizm faaliyeti arttı"

TRABZON HABERLERİ  | 21.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, pandemi sürecinde kafileler şeklinde yürütülün turizm faaliyetlerinin zarar gördüğünü ama bireysel turizm faaliyetlerinin ise artış gösterdiğini söyledi.Beraberinde Temsil Kurulu üyesi Nihat Yılmaz ile birlikte Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni ziyaret eden Kantarcı, şehir otelleri ve yıldızlı otellerde doluluk oranlarının oldukça düşük durumda olduğunu belirtti.

TURSAB Doğu Karadeniz Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı: "Pandemide kafile turizmi azaldı; Bireysel turizm faaliyeti arttı"

TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, pandemi sürecinde kafileler şeklinde yürütülün turizm faaliyetlerinin zarar gördüğünü ama bireysel turizm faaliyetlerinin ise artış gösterdiğini söyledi.
Beraberinde Temsil Kurulu üyesi Nihat Yılmaz ile birlikte Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni ziyaret eden Kantarcı, şehir otelleri ve yıldızlı otellerde doluluk oranlarının oldukça düşük durumda olduğunu belirtti. Kantarcı "Pandeminin ilk günlerinde de ifade ettiğimiz gibi büyük gruplar halinde seyahatler çok azaldı. Aile ve küçük gruplar şeklinde bölgemize gelenlerin, bölgemizin yaylalarında gezenlerin ve yayla tesislerinde konaklayanların oranı arttı. Elbetteki bu sayı geçen yıllarla karşılaştırıldığında sektörün zor durumu çok net ortaya çıkıyor. KGF destek paketini belgeli ödemelere bir kolaylık getirmesi anlamında önemsiyoruz. Dileğimiz salgın sürecinin bir dahaki sezonu etkilemeden son bulmasıdır" diye konuştu.
Trabzon SİAD Başkanı Sırrı Eren de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Eren "Pandeminin sürdüğünün unutulmaması gerektiğini, iş dünyasının ödemelere yeni ertelemeler beklediğini seslendiriyoruz. Halkın bireyselleşen tatil tercihlerinde kırsal turizmin gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Trabzon SİAD olarak sayın başkana ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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