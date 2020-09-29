YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. TÜRSAB heyeti Bayburt’u gezdi

TÜRSAB heyeti Bayburt’u gezdi

BAYBURT HABERLERİ  | 29.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkilileri Bayburt’a bir ziyarette bulundu.Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu tarafından karşılanan ve ağırlanan heyetin ilk ziyaret yeri tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik noktada olduğu için yüzyıllarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi oldu.

TÜRSAB heyeti Bayburt’u gezdi

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkilileri Bayburt’a bir ziyarette bulundu.
Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu tarafından karşılanan ve ağırlanan heyetin ilk ziyaret yeri tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik noktada olduğu için yüzyıllarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi oldu. Geçmişi milattan önce üç binlere dayanan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, üzerine yapılan çini süslemeleri dolayısıyla ‘Çini Maçin’ ismiyle de anılan tarihi Bayburt Kalesi’ni ziyaret eden heyet, şehir turu ve Ulu Cami ziyaretlerinin ardından Demirözü ilçesindeki Bagaj Gölü’nü gidip, piknik, mesire alanları ve sosyal tesisleri görüp, bin 700 metre rakımda tekne turu yapmanın keyfini çıkarttı.
Öğle yemeğinde Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve Etnografya Müzesi kurucusu olan Kenan Yavuz’un misafiri olan heyet, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in katılımıyla 8 bin metrekare alan üzerine kurulu yöresel bir kültür kompleksi olan Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.
Ziyareti değerlendiren TÜRSAB Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, ‘’Pademi dolayısıyla ötelemiş olduğumuz programlarımızdan bölgemizdekilerini, belli aralıklarla gerekli tedbirleri alarak seyahat acentalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen Bayburt programımızda bizleri ağırlayan ve eşlik eden Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim bey ile İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Bekir Kurtoğlu beye teşekkür ederiz. Oldukça verimli bir program gerçekleştirdik, tüm katılımcılılar keyif aldı, bolca sohbet etme ve turizm konuşma imkanımız oldu. Bu ziyaretlerimizle seyahat acentalarımızın bölgemizin tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini çok daha iyi tanımalarına ve tanıtmalarına katkıda bulunurken, son dönem Bayburt’umuzda turizm alanında yapılan çalışmaları görmelerini de sağladık. Önümüzdeki haftalarda bölgemizin diğer illerindeki seyahat acentalarımız ve profesyonel turist rehberlerimiz için de Bayburt programı gerçekleştireceğiz’’ dedi.
Programın sonunda Volkan Kantarcı başkanlığındaki TÜRSAB heyeti, Bayburt ve bölge turizmine verdiği ciddi katkılardan dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu’na plaket taktim edip, teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama
Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama

Bayburt Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:14
İkindi
15:34
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Bayburt Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.