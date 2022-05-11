TÜRSAB üyeleri Binbirdirek Sarnıcı’nda bir araya geldi, turizmciler "biz hazırız" dedi

İSTANBUL (AA) - Turizm sektörünün temsilcileri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen gecede buluştu.

Gecede, TÜRSAB üyesi seyahat acentaları, Uluslararası Mice Derneğı (I-MICE), Meeting Profecional International Turkey Club, Society for Incentive Travel Exellence ve Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği üyeleri Binbirdirek Sarnıcı’nda salgın sonrası bir araya geldi.

Burada konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, iki yılı aşkın bir zamandır yaşanan zorlu pandemi süreci nedeniyle sektör temsilcilerinin bir araya gelemediğinin altını çizerek, “Hep birlikte güçlüyüz ve yeni döneme hep birlikte hazırız. Şimdi tekrar bir aradayız. Bu beraberlik sayesinde daha güçlüyüz.” diye konuştu.

Pandemi ile dünyada çok büyük değişim ve dönüşümler yaşandığını belirten Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Tüketicilerin beklentileri değişti. Dünya genelinde seyahat eden 1,5 milyar insanın 1 milyarı pandemi döneminde seyahat edemedi. Bu kitlenin seyahatlere ve etkinliklere hızlı bir geri dönüş yapmasını bekliyoruz. Bu noktada Türkiye, avantajlı olduğu fiyat / hizmet kalitesi dengesi açısından rekabette daha da ön plana çıkacaktır. 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın kolayca ulaşabileceği bir konumda olan ülkemiz, doğru strateji ve pazarlama ile turizmde hep ön sıralarda yer alabilecek güce ve birikime sahip. Yaşanmasını beklediğimiz toparlanmadan daha fazla pay alabilmek için de daha çok çalışmalı ve daha fazla gayret sarf etmeliyiz."

TÜRSAB olarak kültürden sağlığa, Incomıngten MICE’a, gastronomiden kurvaziyere, hac ve umreden diğer pek çok alternatif turizm türüne kadar tüm segmentlerde yaşanan sorunları çözmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bağlıkaya, “Tabii ki bu süreçte desteğiniz bize güç veriyor. Bu birlik ve beraberlikle bundan sonra daha da güçlü olacağız. Lütfen projelerinizi, fikirlerinizi her daim bizimle paylaşın. TÜRSAB’ın her zaman sizin eviniz olduğunu unutmayın.” diye konuştu.

Başkan Bağlıkaya, konuşmasının sonunda etkinliği organize eden TÜRSAB ekibine, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt ile TÜRSAB Incomıng İhtisas Başkanı Aylin Özsavaş’a teşekkürlerini sundu. Bağlıkaya ayrıca MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE), MPI Turkey Club ve Site Turkey kurumları başta olmak üzere tüm sponsorlara da teşekkür etti.

- "Bugün artık yarına bakma zamanı"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt ise şunları aktardı:

"Hava sahalarının kapandığı, ülkelerin ve şehirlerin karantina altına alındığı, evlerimize kapandığımız, hayatımıza ‘sosyal mesafe’, ‘maske’ gibi kavramların girdiği iki seneyi aşkın bir dönem yaşadık. Bu pandemi döneminde sadece sosyokültürel hayatımız sıfırlanmadı, aynı zamanda ekonomik hayatlarımız da tabiri caizse dibe vurdu. Tabii bu dönemde siz de takdir edersiniz ki etkinlik ve organizasyonlar neredeyse sıfırlandı. Bu bağlamda bugün sizleri aramızda görmekten, sizlerle birlikte olmaktan şahsım ve kurumum adına duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Sayın başkanım, kıymetli dostlar; bu gece bizim gecemiz, bu geceyi 8 Mart günü yapmayı planlıyorduk fakat üzülerek sizlerin de bildiği üzere ertelemek durumunda kaldık. Fakat bu akşam buradayız. Hep birlikteyiz, hep birlikte çok daha güçlüyüz diyoruz."

TÜRSAB Incoming İhtisas Başkanı Aylin Özsavaş ise konuşmasında, "Sektör olarak çok zor dönemler geçirdik ama bugün artık yarına bakma zamanıdır. Bugün artık umutla yeni heyecanlarla hareket etme zamanıdır. Bugün bugüne kadar her zaman alışık olduğumuz gibi sıkıntıları bir karar vererek yılmadan yorulmadan dinlenmeden ayağa kalkarak yeni projelerle turizmi şaha kaldırma zamanıdır. Bugün biz hazırız deme zamanıdır." dedi.

Binin üzerinde seyahat acentası temsilcisinin katıldığı gecede yeni dönem için olası planlar ve beklentiler paylaşıldı.

