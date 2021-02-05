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TÜRSAB üyesi tur operatörlerine Erzincan tanıtım turu

05.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Erzincan Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla TÜRSAB üyesi Ankara seyahat acentelerine yönelik turizm tanıtım etkinliği düzenlendi.“Turizm değerlerinin tur operatörlerine tanıtılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi” faaliyeti çerçevesinde 1-4 Şubat 2021 tarihlerinde bölgenin ulusal ve uluslararası marka değeri taşıyan kültür ve turizm altyapıları ile kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla TÜRSAB üyesi seyahat acentesi yetkilileri Erzincan’a davet edildi.Program kapsamında Kemah ilçesinde Sultan Melik Türbesi, Kemah Kalesi ve Gülabibey Camisi, Kemaliye (Eğin) ilçesinde Taşyol, Karanlık Kanyon ve Prof.

Erzincan Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla TÜRSAB üyesi Ankara seyahat acentelerine yönelik turizm tanıtım etkinliği düzenlendi.
“Turizm değerlerinin tur operatörlerine tanıtılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi” faaliyeti çerçevesinde 1-4 Şubat 2021 tarihlerinde bölgenin ulusal ve uluslararası marka değeri taşıyan kültür ve turizm altyapıları ile kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla TÜRSAB üyesi seyahat acentesi yetkilileri Erzincan’a davet edildi.
Program kapsamında Kemah ilçesinde Sultan Melik Türbesi, Kemah Kalesi ve Gülabibey Camisi, Kemaliye (Eğin) ilçesinde Taşyol, Karanlık Kanyon ve Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, Apçağa köyünde bulunan Ahmet Kutsi Tecer Müzesi, İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyon’u ziyaret eden misafirler, burada düzenlenen tekne turuna katıldılar.
Refahiye Dumanlı Yaylası, Ekşisu Mesire Alanı, Girlevik Şelalesi, Terzi Baba Türbesi, Erzincan Bakırcılar Çarşısını gezen seyahat acentesi yetkilileri, Erzincan tulum peyniri ve yöresel ürünleri yerinde görmek için esnaf ziyaretinde bulundular.
Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne düzenlenen inceleme ziyaretinde devam eden yatırımlar ve yapılabilecek işbirlikleri için planlamalar görüşüldü. Düzenlenen tanıtım turu programının son gününde geniş kapsamlı bir değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Ankara’dan gelen 19 kişilik TÜRSAB üyeleriyle Erzincan’da düzenlenecek ilave turizm organizasyonları ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.
Heyete öncülük eden TÜRSAB Başkanı Danışmanı Orhan Karayaşar, düzenlenen tanıtım turu organizasyonuna ilişkin değerlendirme ve önerilerini Erzincan Valiliği’ne bir rapor şeklinde sunacağını ifade ederek Vali Mehmet Makas’a TÜRSAB adına bir plaket verdi.
Erzincan’ın tanıtımına yönelik hediyelerin TÜRSAB üyelerine takdim edilmesiyle birlikte program sona erdi.

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