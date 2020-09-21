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TÜRSAB'dan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde inceleme

SAMSUN HABERLERİ  | 21.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar: - "Biz alanda gezerken, göçmen kuşların Türkiye'ye geliş zamanı olmadığı için, yangından dolayı kuş ölümlerine rastlamadık ama onlarca sürüngenin, hayvanın yangından dolayı telef olduğunu gözlemledik"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangının, biyoçeşitlilik açısından çok önemli olan bölgeye zarar verdiğine işaret ederek, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan deltanın, çok hassas şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangının ardından bölgede incelemede bulunan Uzunlar, burada yaptığı açıklamada, Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki delta ve kuş cennetinin, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olduğuna işaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Uzunlar, böyle önemli bir alanın bir kısmında çıkan yangının, canlı varlıkların yok olması noktasında kendilerini üzdüğünü belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan deltanın daha hassas korunması gerektiğini belirten Uzunlar, "Özellikle bu bölgede yaşayan insanlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Burada orman da yok oluyor ve diğer canlı varlığı da yok oluyor. Canlı varlıkların yaşam alanını da yok etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan kuş cennetinin, biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu vurgulayan Uzunlar, şunları kaydetti:

"Yılandan kaplumbağasına, kertenkelesinden kuş türünün her türlüsüne kadar var. Biz alanda gezerken, göçmen kuşların Türkiye'ye geliş zamanı olmadığı için, yangından dolayı kuş ölümlerine rastlamadık ama onlarca sürüngenin hayvanın yangından dolayı telef olduğunu gözlemledik. Devletimiz, yangını fırsata çevirmeye çalışanlara müsaade etmemeli ve burayı kesinlikle imara açmamalıdır. Kayıpları geri getirmek mümkün değil ama doğa burada kendini yenileyebilir."

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