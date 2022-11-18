Turunç Mahallesi’ne 12 bin kişilik içme suyu deposu

3 Milyon 890 bin 979,72 TL maliyet ile hayata geçirilen proje çerçevesinde MUSKİ ekipleri tarafından Turunç Mahallesi’nde 500 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıldı.

Yaz nüfusu da dâhil olmak üzere 12 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede içme ve kullanma suyu deposu yapan MUSKİ ekipleri, bölgenin mevcut ihtiyacını karşılamaya devam eden diğer depoları da yaptığı yatırım ile “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirdi. Çalışmalarda MUSKİ ekipleri tarafından Dereözü Mevkii’nde 150 metreküp, Amos Profesorler Sitesi Taş Evler’de 100 metreküp, Profesorler Sitesi Beyaz Evler’de 100 metreküplük içme suyu deposu tadilatı ve Dereözü Mevkii’nde Terfi Binası Tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

