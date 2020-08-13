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Turunç masa temmuz ayında 20 bin 897 defa arandı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Muratpaşa yaşayanlarının belediye yönetimine katılımı ve belediye çalışmalarını denetlemelerini de sağlayan Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi Temmuz ayı içinde 20 bin 897 defa arandı.

Turunç masa temmuz ayında 20 bin 897 defa arandı

Muratpaşa yaşayanlarının belediye yönetimine katılımı ve belediye çalışmalarını denetlemelerini de sağlayan Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi Temmuz ayı içinde 20 bin 897 defa arandı. 13 bin 148 başvuru kayda alınıp, bunun 11 bin 307’sini sonuçlandırdı.

Pandemi sürecinde çalışmalarını aralıksız yoğun şekilde sürdüren Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turunç Masa, ilçe yaşayanlarının ilk başvuru noktası olmaya devam ediyor.

20 bin 897 çağrı
Muratpaşa yaşayanlarının en çok kullandığı iletişim mecrası 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi oldu. Temmuz ayı içinde 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi’ne 20 bin 897 çağrı gelirken bunun 10 bin 406’sı kayıt altına alındı. Başvuru mecraları sıralamasında Çağrı Merkezi’ni, dilekçe-sosyal medya-internet ve başvuru masası takip etti.

13 bin 148 başvuru
1-31 Temmuz tarih aralığında; 444 80 07 Çağrı Merkezi, sosyal medya, web, basın gibi araçların yanı sıra Açık Kapı ve CİMER üzerinden toplam 13 bin 148 başvuru kayda alınıp, ilgili birimlerle çözüm bulundu. Sonuçlandırılan 11 bin 307 başvurudan 9 bin 920’sinde memnuniyet sağlandı. Memnuniyet oranı yüzde 79.37 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı süresince kayıt altına alınan başvuruların 331’i Muratpaşa Belediyesi dışındaki kurumlara iletildi.

“Her başvuru titizlikle değerlendirilip sonuçlandırılıyor”
Turunç Masa’nın, diğer halkla ilişkiler uygulamalarından çok farklı olduğunun altını çizen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Turunç Masa; yapılan her başvuru, titizlikle değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor. Turunç Masa, Muratpaşa’da yaşayan komşularımızın; belediyelerini, belediyelerinin her birimini denetlemesini ve yönetime katılımlarını sağlıyor. 55 mahallemize ve her komşumuza eşit-adil hizmet sunulmasının da adıdır Turunç Masa” dedi.

Turunç masa temmuz ayında 20 bin 897 defa arandı

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