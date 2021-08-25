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Turuncu kategoride aranırken İstanbul'da yakalanan terörist, Bingöl'e getirildi

25.08.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turuncu kategoride aranırken İstanbul'da yakalanan terörist, Bingöl'e getirildi

BİNGÖL (AA) - Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'da saklandığı ikamette yakalanan PKK'lı Sonuç Gürdeğir, Bingöl'e getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette operasyonla yakalanan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir işlemleri için Bingöl'e sevk edildi.

Uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen terörist Gürdeğir, buradan kara yoluyla Bingöl'e götürüldü.

Şüpheli, güvenlik önlemeleri altında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenen terörist Gürdeğir'in 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olmasına yol açan eylemi gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirilmişti.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edilmişti.

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