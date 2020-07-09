YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Turupçu’nun ismi yaşayacak

Turupçu’nun ismi yaşayacak

TRABZON HABERLERİ  | 09.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bulunan gençlik merkezine, gençlik merkezi müdür vekili merhum Mustafa Turupçu’nun ismi verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bulunan gençlik merkezine, gençlik merkezi müdür vekili merhum Mustafa Turupçu’nun ismi verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vakfıkebir gençlik merkezi müdür vekili Mustafa Turupçu’nun isminin yaşatılması için gelen taleplere kayıtsız kalmadı. Bakan Kasapoğlu’nun oluru ile gençlik merkezine merhum Mustafa Turupçu’nun ismi verilecek.
Okullarla kurduğu iletişim ile gençleri spora ve sanata yönlendirmesiyle tanınan eğitimci Mustafa Turupçu’nun adı bundan sonra Vakfıkebir Gençlik Merkezi’nde yaşatılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

Beypazarı’nda yatırım atağı

Beypazarı’nda yatırım atağı

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:51
Öğle
12:31
İkindi
16:30
Akşam
20:02
Yatsı
21:50

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Ediz Eczanesi
Ortahisar
Erol Eczanesi
Ortahisar
Farabi Eczanesi
Ortahisar
Öztuna Eczanesi
Ortahisar
Akçaabat Eczanesi
Akcaabat
Koza Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.