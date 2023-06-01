TUS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılacak? ÖSYM açıkladı

2023 TUS takvimi hakkında araştırmalar yoğunlaştı.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanmıştı. Sonuçların belli olmasının ardından adaylar TUS 1. dönem tercihleri ve başvuru kılavuzu için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Peki, TUS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecekler. Tercih işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

