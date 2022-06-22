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TUS yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 876 aday yerleşti

22.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 876 aday yerleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonucuna göre ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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