TUSAŞ’tan ’Sıfır Atık’ uygulaması

TUSAŞ, israfın önlenmesi ve kaynakların etkin kullanılmasıyla atıkları yüzde 99 dönüştürüyor.

TUSAŞ ’Sıfır Atık’ uygulaması kapsamında, israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atıkların kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi gibi konularda örnek uygulamalar gerçekleştiriyor. 2019 yılında ’Sıfır Atık’ kapsamında önemli faaliyetler gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, atıklarını yüzde 99 oranında dönüştürerek ön plana çıkıyor.

Kahramankazan Merkez yerleşkesi başta olmak üzere gerek yurt içi, gerek yurt dışı tüm ofislerinde ’Sıfır Atık’ faaliyetleri kapsamında oluşturduğu ekosistem sayesinde atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümüne katkı sağlaması amacıyla birçok aksiyon planını uygulamaya devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, faaliyet gösterdiği alanlarda, sürekli iyileştirme ilkesiyle tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini yasal süreçlerin yanı sıra toplumsal diğer etkenlere uygun olarak azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bir önceki yıl atıkların yerinde ayrıştırılması ve geri kazanımına yönelik faaliyetleri sonucunda ciddi kazanımlar elde eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2019 yılında 2 bin 847 ton metal, 611 ton kağıt, 44 ton plastik ve 6 ton cam atığın yerinde ayrıştırılması ve dönüşüme gönderilmesi ile 10 bin 386 ağacın kesilmesi, 4,6 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu elde edilmesi ve 380 bin 607 kilogram sera gazının salınımının önlenmesini sağladı.

Gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra Kahramankazan’da bulunan 4 milyon metrekarelik alanda üretime devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, oluşan atıkların kaynağında depolanarak ve ayrıştırılarak dönüştürülmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyor. Bu çerçevede atık su ve içme suyu artıma tesisleri, endüstriyel atık ön arıtma tesisi, tehlikeli atıkların ve hurda atıklarını toplayarak lisanslı tesislere gönderilmesi ile ’Sıfır Atık’ projesine katkı sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında hayata geçirdiği tüm faaliyetler ile atıkların yüzde 99 gibi yüksek bir oranda dönüşümünü gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bünyesinde çalışan 10 bin personeli adına 10 bin fidan ile Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Kıranardı mevkiinde hayata geçirdiği ’TUSAŞ Hatıra Ormanı’ projesi sayesinde çalışanları adına da doğaya katkı sunuyor. Aynı zamanda şirket içi atık geri kazanım faaliyetleri ile birçok uygulamaya da imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ahşap ve metal hurdaları şirket içinde üzerinde çalışılan projelerde değerlendiriyor.

