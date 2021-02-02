Tuşba 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde tamamlanan 8 No’lu Aile Sağlık Merkezi hizmete açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile sağlık çalışanlarının katıldığı törende; 20 bin nüfusa hizmet edecek, 3 doktor ve 4 sağlık personelinin görev yapacağı aile sağlık merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Van Valisi Bilmez, Van’a pozitif bir ayrımcılık yapıldığını belirterek, “Kısa bir süre önce Erciş’te 20 hekimlik 3 tane aile sağlık merkezi bitirilerek faaliyete alındı. Ayrıca Erciş’teki hizmet istasyonu da faaliyete alındı. Bugün onun devamı olan bir aile hekimliğinin daha açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Tuşba’mızın gelişmekte olan bir mahallesi, şimdilik 3 aile hekimliğinin hizmet verdiği ama normalde 5 aile hekimliğinin hizmet verebileceği kapasiteye sahip bir aile sağlık merkezimiz. Aile sağlık merkezi yapımında emeği geçen yüklenici firmamıza, işçi kardeşlerimize, sağlık il müdürlüğümüze, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Sağlık yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Bilmez, “Bu yıl 150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi, 50 yataklı Gevaş hastanesi, 75 yataklı Başkale hastanesi ve 10 dairelik lojmanıyla, 25 yataklı Bahçesaray hastanesi ve 10 dairelik lojmanıyla inşallah ihalesini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Saray Devlet Hastanesi hizmete açılacak, son çalışmalar yapılıyor. 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanemizin de son tütüşleri yapılıyor, açılışını yapacağız. AMATEM 30 yataklı, ÇAMATEM 20 yataklı tamamıyla bitti, sadece doğalgaz bağlantısı yapılacak” diye konuştu.

“40 günde 2 bin yataklı 2 hastane inşa ettik”

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise yapılan yatırımlara değinerek, “Yiğidi öldür hakkını yeme. Biz de yiğidi öldürmeden hakkını teslim edelim. AK Parti geldiği günden bugüne kadar sağlık alanında yapmış olduğu devasa hizmetler var. Tarihe not düşecek büyük hizmetlere hep birlikte şahit oluyoruz. Şu pandemi sürecinde bile onlarca şehir hastanesi açtık. Dünya pandemide perişan bir durumda iken biz pandemi ile mücadele edebilecek durumdaydık. 40 günde 2 bin yataklı 2 hastane inşa ettik. Burada Tuşba’mızın 8’inci aile hekimliğimizi açtık ve devamını da diliyoruz. Bu hizmetlerin tamamı AK Parti’ye ve Liderimiz Recep Tayip Erdoğan’a aittir. Müteşekkiriz, Allah razı olsun. Bu aile hekimliğimizin Tuşba’mıza hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

"Tuşba sanayinin ağırlıklı olduğu bir ilçe”

Tuşba ilçesinin Van’da 3 büyük ilçeden biri olduğunu belirten Van Milletvekili Abdullahat Arvas ise “2014 yılında Van büyükşehir olduğu zaman kurulan bir ilçemiz burası. 162 bin nüfusa sahip ilçemizde üniversitemiz mevcut. Ayrıca Tuşba, sanayinin ağırlıklı olduğu bir ilçe. Küçük sanayi sitesi, marangozlar sitesi ve diğer iş alanlarıyla bilinen bir ilçemiz, ilçemizde askeri hastane mevcut. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanımız Tuşba ilçesi için 150 yataklı hastane müjdesi vermişti. Ayrıca ilçemizde üniversiteye ait hastanemiz de mevcut. Tuşba sağlık alanında çok iyi bir ilçemiz. Geçtiğimiz yıl bu ilçemize AMATEM ve ÇEMATEM hastanelerinin temelleri atıldı. Onlarda bitme aşamasında. Bu aile sağlık merkezini Van’ımıza kazandıran değerli vekillerime ve sağlık il müdürüne ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aile sağlık merkezinin 3 hekimli ve A sınıfı olarak faaliyet göstermeye başladığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, “Sağlık yatırmaları kapsamında açılışını yapacağımız Tuşba 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Akköprü Mahallemizde yeni inşa edilen TOKİ yerleşim alanının koruyucu hekimlik uygulamalarına ve birinci basamak sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi için planlanmıştır. Aile sağlığı merkezi 5 hekimlik, 15-20 bin nüfusa hizmet edecek şekilde inşa edilmiş ve nüfus artışına bağlı 3 hekimli ve A sınıfı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Aile sağlığı merkezi; 3 hekim, 4 sağlık personeli ve 1 hizmetli personelle hizmet vermektedir. Oturma alanı 498 metrekare olan ve nüfus artışına bağlı yeni birimlerin faaliyet göstereceği şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Açılışını gerçekleştireceğimiz aile sağlık merkezinin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

