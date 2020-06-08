YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba Belediye Meclisi 2 ay aradan sonra yeniden toplandı

Tuşba Belediye Meclisi 2 ay aradan sonra yeniden toplandı

VAN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 2 ay aradan sonra ilk kez olağan toplantısını gerçekleştirdi.Korona virüs önlemleri kapsamında bugüne kadar sadece bir defa olağanüstü toplanan Tuşba Belediye Meclisi, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez toplandı.

Van’ın Tuşba Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 2 ay aradan sonra ilk kez olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Korona virüs önlemleri kapsamında bugüne kadar sadece bir defa olağanüstü toplanan Tuşba Belediye Meclisi, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez toplandı. Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, maskeli olarak sosyal mesafe düzenine uygun olarak oturdular.
Salona girişlerinde dezenfekten tutulan meclis üyeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu, belediyenin 2019 mali yılı kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi’nin (b) bendi ile aynı kanunun 64. Maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca görüşülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan denetim komisyonunca hazırlanan 2019 yılı denetim raporu gibi önemli maddeler görüşüldü. Korona virüs önlemleri nedeniyle salona belediye meclis üyelerinin dışında kimse alınmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Van Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
02:46
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:36
Yatsı
21:17

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Van'da kavga: 7 yaralı

Van'da kavga: 7 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.