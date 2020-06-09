YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu Çatak’taki saldırıyı kınadı

Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu Çatak’taki saldırıyı kınadı

VAN HABERLERİ  | 09.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, işçileri taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen, 2 kişinin şehit ve 8 kişinin yaralandığı hain saldırıyı kınadı.Tuşba Belediye Meclisinin Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleşen ikinci oturum ile başladı.

Van’ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, işçileri taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen, 2 kişinin şehit ve 8 kişinin yaralandığı hain saldırıyı kınadı.
Tuşba Belediye Meclisinin Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleşen ikinci oturum ile başladı. Başkan Akman, gündem maddelerine geçilmeden önce dün akşam saatlerinde Çatak ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. 2 işçinin şehit olduğu ve 8 işçinin de yararlandığı olayla ilgili AK Parti Grubu adına yapılan kınama metnini okuyan Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü, “Dün akşam saatlerinde Çatak ilçemizde ‘Lanet’ kelimesinin yanında hafif kaldığı bir olay yaşandı. Sadece amaçları inşaatta çalışarak evlerine bir ekmek götürmek olan işçilere yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 işçi kardeşimiz şehit olurken, 8 kardeşimiz de yaralandı. Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu olarak bu menfur kanlı eylemi nefret ile kınıyor, şehit olan işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.
Kınama metninin okunmasında sonra belediye meclisi bu ayki gündem maddelerine kaldıkları yerden görüşmeye devam ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Van Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
02:46
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:36
Yatsı
21:18

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.