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Tuşba Belediyesi, en zor günde dahi ilçe sakinlerine ucuz ekmeği ulaştırdı

VAN HABERLERİ  | 11.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Belediye, sokağa çıkma yasağını yaşandığı bu dönemde bile en kaliteli ekmeği en uygun fiyata ilçe halkına ulaştırıyor.Tuşba Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınının açtığı maddi-manevi yaraları kapatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

Van merkez Tuşba Belediye, sokağa çıkma yasağını yaşandığı bu dönemde bile en kaliteli ekmeği en uygun fiyata ilçe halkına ulaştırıyor.
Tuşba Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınının açtığı maddi-manevi yaraları kapatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Tuşba Belediyesi, Van’da ekmeğe daha önce alınan 25 kuruşluk zammın uygulanmaya başlanmasından sonra 80 kuruşa sattığı halk ekmeğine vatandaşlardan büyük ilgi görmesi üzerine haftalık olarak satılan 84 bin ekmeğin sayının artırmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların büfeler önünde yığılmalarını engellemek için büfelerin açık tutulma sürelerini de uzatan Tuşba Belediyesi, her zaman en kaliteli hizmeti en uygun fiyata halkın ayağına götürme gayreti içinde oldu. Van’ın da aralarında bulunduğu 30’u büyükşehir 31 ilde gece saat:00.00’da yürürlüğe giren ve 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı kararının ardında birçok il ve ilçede insanlar fırınlara hücum ederken, Tuşba’da sabahın erken saatlerinden itibaren 10 merkez mahallede bulunan 18 büfenin yanı sıra araçlarla da ilçe merkezinden uzak 57 mahalleye vatandaşa ekmek ulaştırıyor.
İlçe halkına ‘Siz evde kalın biz geliriz’ mesajını veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, zorlukların üstesinden gelmek, Korona virüs salgınının oluşturduğu maddi-manevi tahribatı en aza indirmek için toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olduklarını söyledi. Sokağa çıkma kararının hemen ardında sosyal medya hesabında, ‘Sokağa çıkma yasağından siz değerli Tuşbalıların olumsuz yönde etkilenmemesi için ilçe merkezinde bulunan 18 adet ‘Mavi Tuşba Halk Ekmek’ büfemiz 2 gün boyunca açık olacaktır. Ayrıca 57 kırsal mahallemizde de düzenli olarak ekmek dağıtımı yapılacaktır. Lütfen fırınların önünde kuyruk oluşturarak sağlığınızı tehlikeye atmayın. Tuşba’da hiç kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız. Yeter ki evde kalın, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayın’ diyen Başkan Akman, belediyenin bütün olanaklarıyla halkın yanında olduğunu söyledi.

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