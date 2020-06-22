YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba Belediyesi ilaçlı suyla caddeleri yıkıyor

Tuşba Belediyesi ilaçlı suyla caddeleri yıkıyor

VAN HABERLERİ  | 22.06.2020 08:56 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında oto sanayi sitesi girişindeki yollar ilaçlı suyla yıkandı.Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tuşba Belediyesi ilaçlı suyla caddeleri yıkıyor

Van’ın Tuşba Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında oto sanayi sitesi girişindeki yollar ilaçlı suyla yıkandı.
Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin sorumluluk alanlarından biri olan ve ilçenin en işlek bölgesi konumundaki oto sanayi sitesi, Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlı suyla yıkandı.
Oto sanayi sitesinde çalışan Reşit Yılmaz isimli şahıs, belediyenin bu hizmetinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Yılmaz, “Oto sanayi sitesinde günde binlerce araç ve insan giriş çıkış yapmaktadır. Haliyle çevre kirliliği oluşuyor. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma hem görünüş hem de hijyenik acısından çok önemlidir. Bu çalışmalarının özellikle pandemi sürecinde devam etmesi biz sanayi sitesi çalışanlarını oldukça memnun ediyor. Çalışmalarından dolayı belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Tuşba Belediyesi ilaçlı suyla caddeleri yıkıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Van Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:36
Öğle
12:13
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Vali İbrahim Taşyapan, Hudut Karakollarını Ziyaret Etti

Vali İbrahim Taşyapan, Hudut Karakollarını Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.