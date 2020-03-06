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Tuşba Belediyesinde personeline ‘korona virüs’ eğitimi

VAN HABERLERİ  | 06.03.2020 12:29 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona (Covid-19) virüsüne karşı personeline yönelik eğitim seminerleri düzenledi.Belediyenin meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerde İş Yeri Hekimi Dr.

Van’ın Tuşba Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona (Covid-19) virüsüne karşı personeline yönelik eğitim seminerleri düzenledi.
Belediyenin meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerde İş Yeri Hekimi Dr. Hüseyin Yaviç tarafından temizlik ve hijyenin önemi anlatıldı. Yanı başımızda bulunan İran’da hayatı her yönü ile olumsuz etkileyen korona (Covid-19) virüsünün Van’da ve Türkiye’de görünmemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Dr. Yaviç, virüs ile mücadelenin en etkin yolunun hijyen kurallarına uymak olduğunu dile getirdi. Dr. Yaviç, “Virüslerden korunmak için sık sık ellerimizi yıkayacağız. Öksürürken veya hapşırırken de mutlaka tek kullanımlık mendillerle ağız ve burunun kapatacağız. Virüsün gözüktüğü bölgelere zorunlu kalınmadıkça seyahat etmeyeceğiz. Çiğ ve az pişmiş hayvansal ürünlerle temastan ve tüketiminden kaçınacağız. Ayrıca ateş, öksürük, hapşırık ve nefes darlığı gibi durumlarda mutlaka uzman bir doktora görüneceğiz” dedi.
Korona virüsünden (Covid-19) hem korunmanın hem de müdahale yollarını anlatan Dr. Yaviç, personele ‘Korona virüs nedir? Korona virüsünün tarihçesi, korona virüsünün güncel durumu, korona virüsüne yönelik yapılan değerlendirmeler, korona virüsünün bulaşma yolları ve korunma yöntemleri, korona virüsünün belirtileri ile korona virüsün dünya genelindeki ülkelerdeki son durumu’ hakkında bilgiler verdi.
Seanslar şeklinde verilen eğitim seminerlerine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile tüm personel eksiksiz olarak katıldı.

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