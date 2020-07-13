YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

VAN HABERLERİ  | 13.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla ‘15 Temmuz Destanı’ konulu resim sergisi düzenledi.Tuşba Belediyesi tarafından önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, ilk olarak Van AVM’de sergilendi.

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla ‘15 Temmuz Destanı’ konulu resim sergisi düzenledi.
Tuşba Belediyesi tarafından önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, ilk olarak Van AVM’de sergilendi. Sırasıyla Beşyol Aydın Talay Yeraltı Çarşısı ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi olmak üzere 15 Temmuz gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin konu edindiği resim sergisinde 20 adet eser yer alıyor.
Türkiye’nin bu tarihi ihaneti asla unutmayacağını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı dilediklerini ifade etti. Başkan Akman, “O gün yaşananları ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman saygı, minnet ve rahmetle anacağız” dedi.
15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını hatırlatan Başkan Akman, “Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını düzenlediğimiz sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Van Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:00
Sabah
04:46
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:38
Yatsı
21:17

Van Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erciş’te sel 4 mahallede hasara yol açtı

Erciş’te sel 4 mahallede hasara yol açtı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.