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Tuşba Belediyesinden ‘81 İl, 81 Fidan’ etkinliği

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 10:16 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ sloganıyla yapılan ağaçlandırma seferberliğine, 81 ilin adına 81 fidan dikerek destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmesinin ardından, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ sloganıyla yapılan ağaçlandırma seferberliği, bu yıl da Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen etkinliklerle milyonlarca fidanı toprakla buluşturuldu.

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ sloganıyla yapılan ağaçlandırma seferberliğine, 81 ilin adına 81 fidan dikerek destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmesinin ardından, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ sloganıyla yapılan ağaçlandırma seferberliği, bu yıl da Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen etkinliklerle milyonlarca fidanı toprakla buluşturuldu. Kampanyaya destek veren Tuşba Belediyesi de düzenlediği bir etkinlikle Türkiye’deki 81 ilin ismini verdiği 81 fidanı toprak ile buluşturdu. Düzenlenen etkinlikle fidanlar; Belediye Başkanı Salih Akman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile belediye personelinin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Belediyenin yeni hizmet binasının çevresinde bulunan yaklaşık 20 bin metrekare alana fidan dikimini gerçekleştiren Belediye Başkanı Salih Akman; ağaç dikiminin ve ormanların korunmasının vatan sevgisinin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi.
Bir ulusun uygarlık düzeyinin üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçüldüğünü vurgulayan Başkan Akman, “Biz de Tuşba Belediyesi olarak tüm Türkiye’de yürütülen ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ ağaçlandırma seferberliğine destek olmak için hizmet binamızın çevresine her ilin adını verdiğimiz fidan dikimlerini gerçekleştirdik. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve belediye personelimiz ile 81 ilimizin adına 81 fidanı toprak ile buluşturduk” ifadelerini kullandı.

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