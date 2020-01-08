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  4. Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

VAN HABERLERİ  | 08.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mahallelerde ihtiyaç duyulan bölgelere 500 adet 800 litrelik galvaniz metal çöp konteynerinin dağıtımını sürdürüyor.Mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşme ve vatandaşlardan gelen talepler neticesinde hazırlanan program dahilinde çöp konteyneri dağıtımı devam ediyor.

Van merkez Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mahallelerde ihtiyaç duyulan bölgelere 500 adet 800 litrelik galvaniz metal çöp konteynerinin dağıtımını sürdürüyor.
Mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşme ve vatandaşlardan gelen talepler neticesinde hazırlanan program dahilinde çöp konteyneri dağıtımı devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan ile birlikte Şemsibey Mahallesi’nde daha önce tespit edilen noktalara çöp konteyneri bırakma çalışmalarını yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde çöp konteyneri ihtiyacı olan noktaları tek tek tespit edildiğini ve dağıtımı bu planlama çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti. Daha önce ilçe genelinde binlerce konteynerinin tüm mahallelerde duyulan ihtiyaç dahilinde dağıtıldığını ancak zamanla gerek yanlış kullanımdan gerekse uzun süreli kullanımdan kaynaklı tahrip olan çöp konteynerlerinin yenileri ile değişimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Akman, daha temiz bir Tuşba için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, çöplerin rastgele ortaya atılmaması ve her bir mahalleye belirlenen saatte çöplerin konteynerlere bırakılması için gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Tuşba’nın daha temiz bir görünüme kavuşması ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerinin her zaman önceliklerinin arasında yer aldığını da dile getiren Başkan Akman, “Dağıtım çalışmalarımız yapılan planlama çerçevesinde devam edecektir. Hep beraber daha temiz bir Tuşba için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede desteklerinden dolayı da ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” dedi.

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