Tuşba Belediyesinden gönülleri ısıtan çorba ikramı

Van’ın Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek 5 gün boyunca hastane önünde sıcak çorba dağıtacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü yerleşkesinde bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde stant kuran Tuşba Belediyesi; hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere 5 gün sürecek bir etkinlikle sıcak çorba dağıtımına başladı. Belediyenin sıcak çorba dağıtımı; gerek il içinden gerekse il dışından gelerek ilçe sınırlarındaki hastanede şifa arayan hasta ve hasta yakınlarıyla sağlık ordusunun kahraman çalışanları tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Sabah erken hastane önüne gelen vatandaşlar, Tuşba Belediyesinin bu güzel etkinliğiyle karşılaşınca memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız”

Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının insanüstü bir çaba harcadığını dile getiren Başkan Akman, ‘‘Yaşadığımız bu talihsiz salgın sürecinde, her zamankinden daha fazla emek sarf ederek mesai kavramı gözetmeksizin hastalarına canları pahasına hizmet eden fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olacağız” dedi.