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Tuşba Belediyesinden hijyen seferberliği

VAN HABERLERİ  | 26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, korona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşların sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaması için adeta temizlik seferberliği başlattı.Tuşba Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından ilçe halkını korumak için başlattığı dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, korona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşların sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaması için adeta temizlik seferberliği başlattı.
Tuşba Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından ilçe halkını korumak için başlattığı dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Küresel anlamda önemli bir sıkıntı haline dönüşen korona virüsü ile ilgili ‘Koronaya Karşı 14 Altın Kural’ ve ‘Koronavirüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler’ başlıklarıyla bastırdığı el ilanlarını dağıtarak ilçe halkının bilgi sahibi olmasını sağlayan Tuşba Belediyesi ekipleri; dezenfekte, yol süpürme ve tazyikli su ile yıkama çalışmalarını da devam ettiriyor.
Korona virüsünün dünyada baş göstermesinden sonra ilçe genelinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra banka şubeleri ile vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanların dezenfekte edildiğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kapalı olmasına rağmen bugüne kadar ilçede bulunan 36 camii ile Kur’an kursu, taziye evi ile eklentilerinde dezenfekte çalışmasının tamamlandığını kaydetti. Tuşba Belediyesi olarak konunun üzerinde hassasiyetle durduklarını, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünleri kullandıklarını dile getiren Başkan Akman, dezenfekte çalışmasını sık sık yaparak tedbiri elden bırakmamaya çalıştıklarını ifade etti.
Ekiplerin bir yanda mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini bir alanda toplayarak yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yaptıktan sonra tekrar yerlerine bıraktığını dile getiren Başkan Akman, bir yandan da cadde ve sokakların süpürme ve tazyikli su ile yıkama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Akman, “Merkezdeki 10 mahallemizin bir bölümünde tüm cadde ve sokakların tamamı yıkadı. Şu an 2 mahallemizde yıkama çalışmaları sabahın erken saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tüm mahallelerimizde bu çalışmamızı tamamlamış olacağız” dedi.

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