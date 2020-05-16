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Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

VAN HABERLERİ  | 16.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçede tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için daha hızlı, güvenilir ve etkin olan ‘karekod’ uygulaması başlattı.Tuşba Belediyesi, yardımlarını insan onuruna yakışan ve daha hızlı olduğu kadar daha güvenilir ve dünya üzerinde etkin olan ‘karekod’ uygulaması ile yapıyor.

Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçede tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için daha hızlı, güvenilir ve etkin olan ‘karekod’ uygulaması başlattı.
Tuşba Belediyesi, yardımlarını insan onuruna yakışan ve daha hızlı olduğu kadar daha güvenilir ve dünya üzerinde etkin olan ‘karekod’ uygulaması ile yapıyor. İlçede daha önce tespit edilen maddi durumu iyi olmayan vatandaşların gıda, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılanabilmeleri için ‘karekod’ gönderiyor. Toplam bin aileye gönderilen şifre ile vatandaşların anlaşmalı marketlere giderek 200 TL değerinde alışveriş yapabildiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Önceki yıllarda Ramazan ayında iftar çadırı kuruyordu. Geçen yılda maddi durumu iyi olmayan ailelerimize kuru gıda desteğinde bulunduk. Bu yıl ise yeni yeni uygulanmakta olan ‘karekod’ uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımız insan onuruna yakışır bir şekilde anlaşmalı işyerlerinde alışverişini yaptıktan sonra kasaya giderek telefonuna gelen şifreyi okutarak ödemesini yapacak” dedi.
Sosyal yardımları teknolojik imkanlarla Tuşba’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını da dile getiren Başkan Akman, “Devletimizin imkanlarını vatandaşımıza bu en üst teknolojiyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi biz de millet olarak zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde değerli Tuşbalı hemşerilerimize imkanlarımız ölçüsünde küçük bir yardımımız dokunsun istedik. Bu amaçla insan onuruna yakışan ve daha hızlı olduğu kadar daha güvenilir ve dünya üzerinde etkin olan ‘karekod’ uygulaması ile vatandaşlarımıza gönderdiğimiz şifre ile alışverişini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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