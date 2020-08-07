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Tuşba Belediyesinden ilçenin sanayisine yol desteği

VAN HABERLERİ  | 07.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, yeni kurulacak olan S.S.

Van’ın Tuşba Belediyesi, yeni kurulacak olan S.S. Tuşba Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin ulaşımını sağlayacak olan bağlantı yollarının dolgu ve stabilize çalışmalarını tamamladı.
Her zaman ilçenin ekonomi ve istihdamına katkıda bulunan, üretici ve sanayicisine destek olan Tuşba Belediyesi, yeni kurulacak olan S.S. Tuşba Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin de ulaşımını sağlayacak olan bağlantı yollarının dolgu ve stabilizesini yaptı. Tuşba’nın bir sanayi kenti olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her zaman üretim yapan, istihdam ve ekonomiye katkı sağlayan esnaf ve sanatkârın yanında olduklarını söyledi. Sanayi esnafına yardımcı olmak amacıyla tüm ekiplerin seferber edildiğinin altını çizen Başkan Akman, “S.S. Tuşba Sanayi Sitesi Kooperatifimiz, yeni kurulacak ve yaklaşık 400 iş yerinin bulunduğu bir sitedir. İlçenin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. Belediye olarak biz de yolların dolgu ve stabilizesinin yapılmasına destek olduk. Teknik ekibimize gerekli talimatları verdik. Ekiplerimiz hemen yolun dolgu stabilize çalışmalarını tamamlayarak site esnafımızın hizmetine sundular” dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür eden S.S. Tuşba Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mashar Sarıkaya ise Topaktaş Mahallesi’nde yeni kurulan S.S. Tuşba Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin projesinin uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Bu süreçte Van-Erciş kara yoluna bağlantı yolların yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Sarıkaya, “İhtiyacımız olan bağlantı yolların dolgu ve stabilize çalışmalarının yapılması için Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ile irtibata geçerek sıkıntılarımızı dile getirdik. Kendisi çok duyarlı davranarak hemen ekiplerini bölgeye yönlendirdi ve kısa bir sürede dolgu ve stabilize çalışmalarını tamamladı” şeklinde konuştu.
Yapılan bu güzel çalışmadan dolayı site yönetim kurulu üyeleri ve 400 esnaf adına Başkan Akman ve ekibine şükranlarını sunduğunu dile getiren Sarıkaya, “Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman’a bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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