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Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarını açan karla mücadele ekipleri ile sahada görüşerek hem yapılan çalışmaları yerinde inceledi hem de gece saatlerinden itibaren halkın rahatı ve huzuru için büyük gayretler sarf eden personele moral verdi.Tuşba Belediyesi karla mücadele ekibi, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için 15 şoför ve 15 operatörden oluşan toplam 30 personel ve 9 kamyon, 5 greyder, 4 hidromek ve 2 loderle çalışma yürütüyor.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarını açan karla mücadele ekipleri ile sahada görüşerek hem yapılan çalışmaları yerinde inceledi hem de gece saatlerinden itibaren halkın rahatı ve huzuru için büyük gayretler sarf eden personele moral verdi.
Tuşba Belediyesi karla mücadele ekibi, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için 15 şoför ve 15 operatörden oluşan toplam 30 personel ve 9 kamyon, 5 greyder, 4 hidromek ve 2 loderle çalışma yürütüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başkan yardımcısı, birim müdürleri ve gittiği mahalle muhtarlarını da yanına alarak yapılan çalışmaları yerinde inceleye Belediye Başkanı Salih Akman, aynı zamanda gece saatlerinden itibaren büyük bir özveri ile halkın huzuru ve güveni için çalışan personele de moral veriyor.
Gece boyunca ana arter ve servis yollarını açık tutan karla mücadele ekipleri, sabah yağışının şiddetinin azaltmasıyla birlikte ara sokak ve merkezden uzak mahallelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin pazartesi günü mesai saatlerine kadar merkez ve kırsal mahallelerindeki yolların yanı sıra tüm okul bahçeleri ile oto sanayi, marangozlar ve kömürcüler siteleri gibi toplu iş alanlarındaki karları da temizleyeceklerini dile getirdi. Başkan Akman, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden günün 24 saati sahadalar. Karla mücadele ekiplerimize ve halkımızın gösterdiği duyarlılıktan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerden biri olan Altıntepe Mahalle Muhtarı Ümit Kızıltaş, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Salih Akman, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Her aradıklarından telefonlarına anında cevap verdiğini ve taleplerinin ise imkanları dahilinde karşılandığını vurgulayan Muhtar Kızıltaş, bunun için Başkan Akman ve ekibine minnettar olduğunu söyledi.
İskele Mahallesi Moralı Sokağı’nda oturduğunu söyleyen Erdal Aras da, Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür etti.

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Pınar Eczanesi
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Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
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