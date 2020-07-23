Tuşba Belediyesinden Kurban Bayramı öncesi temizlik seferberliği

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri yaşanan pandemiden dolayı ilkbahardan bu yana yürüttüğü yol yıkama ve dezenfekte çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi de aralıksız sürdürüyor.

Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp dünyanın hemen her yerine yayılan korona virüse karşı Tuşba Belediyesi ekipleri; halkın sağlığı, refahı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için canla başla çalışıyor. Çalışmaların gece gündüz hummalı bir şekilde sürdüğünü belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Merkezi konumda olan 10 mahallemizin tümünde cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkadık. Tuşba halkımızın Kurban Bayramı’nı temiz, sağlıklı bir ortamda geçirmelerini sağlayacağız. Öte yandan korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm İslam âleminin ve milletimizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

