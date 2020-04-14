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Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz Bahçesi’ Projesi

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesinin bu yıl da devam edeceği belirtildi.Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz Bahçesi’ Projesi

Van’ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesinin bu yıl da devam edeceği belirtildi.
Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu yıl da her biri en az 5 dönüm olmak üzere 20 adet ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesinin uygulanacağı belirtildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl proje için yapılacak olan başvuruların 15-24 Nisan 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı kaydedildi. Üreticilerin başvuru dilekçeleri ile istenilen arazi tapusunun kendi adına veya en az 10 yıl süre ile kiralandığına dair belge, arazinin minimum 5 bin metrekare olduğunu gösteren tapu örneği, sulanabilir tarım arazisi vasfı olması, dezavantajlı olanların (yoksulluk durumu, gazi-şehit aileleri) belgesi, kurulacak olan model ceviz bahçesinin sulama ve bakımı hizmetlerinin yapılması taahhütnamesini 0506 381 78 16 Nolu WhatsApp hattına göndermeleri gerekir. Yapılan müracaatların oluşturulan komisyon tarafından değerlendirdikten sonra sonucunu vatandaşlara yine aynı şekilde elektronik ortamda bildirileceği kaydedildi.
Tuşba’nın ekonomisini canlandırmak, tarım ile ilgili eksiklikleri gidermek konusunda canla başla çalışacaklarını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, o yüzden geçen yıllardan kırsaldaki mahallelere yönelik başlatılan ‘Model Ceviz Bahçesi’ projenin bu yılda uygulayacaklarını ifade etti. Tuşba ilçesinin gerek tarım ve gerekse hayvancılık açısından iyi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Tuşbalı üreticilerimiz için ek gelir kaynağını oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin daha fazla kazanması ve üretime katkıda bulunmasıdır. Geçmiş yıllarda kurduğumuz ‘Model Ceviz Bahçeleri’ şu an çok iyi durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ürün alınmaya başlanacak. Biz bu fidanları en az 5 dönüm üzerinde model bahçe kuran üreticilerimize veriyoruz. Bunun amacı üreticimiz, kendi ihtiyacını karşılasın. Ekonomik olarak aile geçine katkı sağlasın” diye konuştu.
Tuşba Belediyesi, 2017 yılından beri hayata geçirdiği proje ile ilçenin 40 mahallesinde 50 ’Model Ceviz Bahçesi’ ile 5 bin adet ceviz ve badem fidanını toprakla buluşturarak ilçe üreticisine destek oldu.

Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz Bahçesi’ Projesi

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