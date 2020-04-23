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Tuşba Belediyesinden Ramazan pidesi ve çörek

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesine bağlı olarak piyasanın çok altında bir fiyatla ilçe sakinlerine ekmek satışı yapan Mavi Tuşba Halk Ekmek, Ramazan pidesi ile çörek üretecek.Halkın temel gıda ihtiyacı olan sağlıklı ve kaliteli ekmeği en uygun fiyata karşılayan Mavi Tuşba Halk Ekmek, ilçe halkının talepleri doğrultusunda ekmek yelpazesinde değişikliğe gitti.

Tuşba Belediyesinden Ramazan pidesi ve çörek

Van’ın Tuşba Belediyesine bağlı olarak piyasanın çok altında bir fiyatla ilçe sakinlerine ekmek satışı yapan Mavi Tuşba Halk Ekmek, Ramazan pidesi ile çörek üretecek.
Halkın temel gıda ihtiyacı olan sağlıklı ve kaliteli ekmeği en uygun fiyata karşılayan Mavi Tuşba Halk Ekmek, ilçe halkının talepleri doğrultusunda ekmek yelpazesinde değişikliğe gitti. Daha önce 210 gram olan ekmeği 80 kuruştan satan Mavi Tuşba Halk Ekmek, Ramazan dolayısıyla çiftli ekmek olarak halka sunulacağı 360 gramlık Ramazan pidesini 1 lira 60 kuruştan satacak. Bunun yanında halkın talepleri doğrultusunda üretilecek olan çöreğin de 80 kuruştan satılacağını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Mavi Tuşba Halk Ekmek, Ramazan geleneği olan pide ekmeği üretecek. Vatandaşlarımızın yoğun talebi doğrultusunda üreteceği 360 gram Ramazan pidesini yine piyasanın çok altında bir fiyatla halkımıza ulaştıracak” dedi
Ramazan dolayısıyla merkez mahallelerde bulunan 18 adet Mavi Tuşba Halk Ekmek Satış Büfesi’nin çalışma saatlerinden de değişikliğe gidildiğini vurgulayan Başkan Akman, “Daha önce 07.00-12.00 saatleri arasında açık olan merkez mahallelerimizdeki ekmek satış büfelerimiz, Ramazan ayı boyunca 13.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda iftara 2 saat kala ekmek servisini tamamlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ise daha önce olduğu gibi merkez mahallelerde bulunan 18 adet satış büfemiz kapalı olacak. Bunların yerine Tuşba Belediyesi logosu ile giydirilmiş 4 adet mobil araç ile mahallelerde ekmek dağıtımı yapılacak. Ayrıca kırsal kesimlerde bulunan 57 mahallede de eskiden olduğu gibi yine 4 mobil araç ile halk ekmeği götürülerek vatandaşa kapıdan teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesinden Ramazan pidesi ve çörek

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