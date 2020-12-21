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Tuşba Belediyesinden sağlık ve güvenlik çalışanlarına sıcak çorba ikramı

VAN HABERLERİ  | 21.12.2020 12:03 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu, görevi başında olan sağlık çalışanları ile hasta yakınlarına ve güvenlik güçlerine ücretsiz sıcak çorba ikramında bulundu.Tuşba Belediyesi ekipleri; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişlerine kurduğu stantların yanı sıra yol kontrol ve uygulama noktalarında görevli polis ekiplerine; Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekinci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan çorbaları ikram etti.

Van’ın Tuşba Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu, görevi başında olan sağlık çalışanları ile hasta yakınlarına ve güvenlik güçlerine ücretsiz sıcak çorba ikramında bulundu.
Tuşba Belediyesi ekipleri; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişlerine kurduğu stantların yanı sıra yol kontrol ve uygulama noktalarında görevli polis ekiplerine; Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekinci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan çorbaları ikram etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günlerinde herkesin evinde dinlendiği gecenin geç saatlerinde Tuşba Belediyesi ekipleri; iki gece boyunca görevi başında bulunan sağlık ordusunun kahraman çalışanları ile halkın güvenliği için yollarda güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri ve hasta yakınlarından oluşan binlerce kişiye ücretsiz çorba dağıttı.
Paket servisi yapan işletmelerin kapandığı saatlerde Tuşba Belediyesi ekiplerince yapılan bu etkinlikle karşılanan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve hasta yakınları, gece geç saatlerinde böyle bir ikramın yapılmasının çok ince bir düşünce olduğunu belirterek, “Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ederiz” dediler.

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