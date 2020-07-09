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Tuşba Belediyesinin hizmetlerine çirkin saldırı

VAN HABERLERİ  | 09.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesinin halka yaptığı hizmeti hazmedemeyenler, son 3 günde 3 mahallede bulunan parkları tahrip etti.Tuşba Belediyesinin kamu kaynakları ile yaptırdığı parklar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Van’ın Tuşba Belediyesinin halka yaptığı hizmeti hazmedemeyenler, son 3 günde 3 mahallede bulunan parkları tahrip etti.
Tuşba Belediyesinin kamu kaynakları ile yaptırdığı parklar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Son 3 günde Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan Çağrı Parkı ile Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan Seyrantepe Parkı ve Altıntepe Mahallesi’nde bulunan Altıntepe Parkı’ndaki kamelya, piknik masaları ile oturma bankları tahrip edilirken, oyun gruplarının bulunduğu bölgedeki kauçuk zemini de söktürüldü.
Mahalle sakinleri için yapılan böyle bir hizmette kimin neden rahatsızlık duyacağını anlamaktan zorluk çektiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hizmetleri hazmedemeyen bazı kişi veya kişiler tarafından sistematik olarak geçekleştirilen olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Yaşanan üzücü olayın ilk olmadığını, daha önceden de aynı şekilde bir gecede birçok mahallede bulunan parklara zarar verildiğini anlatan Başkan Akman, kamu yararına olan hizmetin bilinçli olarak tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Son 3 gün içerisinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler 3 mahallelerimizde bulunan parklarımızdaki kamelya, piknik masaları ile oturma banklarını tahrip etmişler. Oyun gruplarının bulundu bölgelerdeki kauçuk zemini kaldırmışlar. Bu utanç verici bir durum” dedi.
Bu kişilere inat belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden yenileme çalışmalarına başladığının altını da çizen Başkan Akman, “Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız içindir. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Hiçbir gerekçe bu yapılanı haklı gösteremez. Belediyemizce yapılan hizmetlere gölge düşüremez” ifadelerini kullandı.

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Ipekyolu
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Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Çelebi Eczanesi
Ercis
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