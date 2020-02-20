Tuşba Belediyesinin kar mesaisi gece de devam ediyor

Van’da yaklaşık bir haftadır belli aralıklarla devam eden kar yağışı ve fırtınadan dolayı Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece gündür durmadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van merkez ve tüm kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi zaman zaman hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 30 personel ve 9 kamyon, 5 greyder, 5 kazıcı ve yükleyici, 2 loder ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere 22 araçla gece gündüz ara vermeden çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, son bir hafta içerisinde özellikle yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerin 4-5 kez yolunu açtı. Tüm ana ve ara sokakları ulaşıma açtıktan sonra üretim ve imalat sanayi sitelerinin bulunduğu bölgelere yönelen belediye ekipleri, marangoz esnafının daha rahat bir ortamda çalışma yapması için gece boyunca iş makineleri ile toplanan kar kütlelerini kamyonlara yükleyerek site dışına çıkarttı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentte son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını belirtti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığının 1994’te 120 santimetre olarak ölçüldüğünü söyleyen Başkan Akman, kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldüğünü dile getirdi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtınanın da çalışmaların yürütülmesini zorlaştırdığını anlatan Başkan Akman, “Son bir hafta içerisinde özellikle yüksek kesimlerde bulunan birçok kırsal mahallemizin yolunu 5 kez açtık. Ekiplerimiz yolu açıp döndükten sonra yağış ile birlikte etkili olan tipi yolu tekrar ulaşıma kapatıyordu” dedi.

Kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla sahaya çıkan ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre yürüttüğünü anlatan Başkan Akman, ilçe merkezimizde ana arterler, mahalle ve sokak bağlantılarıyla herhangi bir kapalı yol ağının bulunmadığını anlattı. Başkan Akman, “Bir yanda da buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek adına ekiplerimiz tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.

Marangozlar sitesi yöneticisi ve esnafı ise kendilerine sunulan hizmetten dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ettiler. Son bir hafta içerisine belediye ekiplerinin ikinci kez site içerisinde bulunan kar kütlelerini kamyonlarla taşıdıklarını söyleyen site sakinleri, esnafın rahat bir ortamda çalışmasına neden olan Tuşba Belediyesine şükranlarını sunduklarını anlattılar.

