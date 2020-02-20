YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba Belediyesinin kar mesaisi gece de devam ediyor

Tuşba Belediyesinin kar mesaisi gece de devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 20.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Van’da yaklaşık bir haftadır belli aralıklarla devam eden kar yağışı ve fırtınadan dolayı Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece gündür durmadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Van merkez ve tüm kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi zaman zaman hayatı durma noktasına getirdi.

Van’da yaklaşık bir haftadır belli aralıklarla devam eden kar yağışı ve fırtınadan dolayı Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece gündür durmadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van merkez ve tüm kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi zaman zaman hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 30 personel ve 9 kamyon, 5 greyder, 5 kazıcı ve yükleyici, 2 loder ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere 22 araçla gece gündüz ara vermeden çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, son bir hafta içerisinde özellikle yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerin 4-5 kez yolunu açtı. Tüm ana ve ara sokakları ulaşıma açtıktan sonra üretim ve imalat sanayi sitelerinin bulunduğu bölgelere yönelen belediye ekipleri, marangoz esnafının daha rahat bir ortamda çalışma yapması için gece boyunca iş makineleri ile toplanan kar kütlelerini kamyonlara yükleyerek site dışına çıkarttı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentte son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını belirtti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığının 1994’te 120 santimetre olarak ölçüldüğünü söyleyen Başkan Akman, kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldüğünü dile getirdi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtınanın da çalışmaların yürütülmesini zorlaştırdığını anlatan Başkan Akman, “Son bir hafta içerisinde özellikle yüksek kesimlerde bulunan birçok kırsal mahallemizin yolunu 5 kez açtık. Ekiplerimiz yolu açıp döndükten sonra yağış ile birlikte etkili olan tipi yolu tekrar ulaşıma kapatıyordu” dedi.
Kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla sahaya çıkan ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre yürüttüğünü anlatan Başkan Akman, ilçe merkezimizde ana arterler, mahalle ve sokak bağlantılarıyla herhangi bir kapalı yol ağının bulunmadığını anlattı. Başkan Akman, “Bir yanda da buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek adına ekiplerimiz tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.
Marangozlar sitesi yöneticisi ve esnafı ise kendilerine sunulan hizmetten dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ettiler. Son bir hafta içerisine belediye ekiplerinin ikinci kez site içerisinde bulunan kar kütlelerini kamyonlarla taşıdıklarını söyleyen site sakinleri, esnafın rahat bir ortamda çalışmasına neden olan Tuşba Belediyesine şükranlarını sunduklarını anlattılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Sümbül ekibi üst üste 2 galibiyet aldı

Sümbül ekibi üst üste 2 galibiyet aldı

Bigadiç’te tefeci operasyonu

Bigadiç’te tefeci operasyonu

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Van Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:56
Yatsı
19:12

Van Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.