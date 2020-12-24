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Tuşba Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 16:15 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte; yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışının etkisini gösterdiği andan itibaren sahada olan Tuşba belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmaları 32 personel, 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 4 adet beko loder, 2 adet loder, 2 adet dozer ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere toplam 23 adet araç ile yürütüyor.

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte; yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışının etkisini gösterdiği andan itibaren sahada olan Tuşba belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmaları 32 personel, 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 4 adet beko loder, 2 adet loder, 2 adet dozer ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere toplam 23 adet araç ile yürütüyor. Karla mücadele çalışmalarının daha önceden yaptıkları planlama doğrultusunda hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Akman, tüm mahalle yollarının dün gece itibari ile temizlediklerini ifade etti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtınadan dolayı kapanan yolların ise ekiplerin ikinci kez temizlediğini anlatan Başkan Akman, “Yol açma çalışmalarımız daha önceden hazırladığımız plan doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam ediyor” dedi
Başkan Akman, don ve buzlanma olaylarına karşı da gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

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