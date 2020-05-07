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Tuşba İlçe Müftülüğü Kur’an kursu öğreticilerinden vefa örneği

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan Kur’an kursu öğreticileri, Diyanet Vakfı Tuşba Şubesiyle işbirliği yaparak kendi aralarında topladıkları yardımlarla öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine yardım yaparak büyük bir vefa örneği sergiledi.Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Beklenen Sensin" temasına uygun olarak ihtiyaç sahibi 90 aileye kestikleri kurban eti yardımının yanı sıra 55 aileye de gıda ve hijyen yardımı yapıldı.

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan Kur’an kursu öğreticileri, Diyanet Vakfı Tuşba Şubesiyle işbirliği yaparak kendi aralarında topladıkları yardımlarla öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine yardım yaparak büyük bir vefa örneği sergiledi.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Beklenen Sensin" temasına uygun olarak ihtiyaç sahibi 90 aileye kestikleri kurban eti yardımının yanı sıra 55 aileye de gıda ve hijyen yardımı yapıldı. Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüsü pandemisinden dolayı Kur’an kurslarında eğitime ara verildiğini ve bu zaman zarfında da öğrenciler ve mahalle sakinleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Kur’an kursu öğreticileri, öğrencilerinin ve komşularının ihtiyaçlarına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, bu zor zamanda faaliyetlerinin devam edeceğini söylediler.
Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve mahalle sakinleri ise hocalarının her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de kendilerini unutmadıklarını, büyük bir vefa örneği gösterdiklerinden dolayı çok duygulandıklarını ve Kur’an kurslarının açılmasını dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

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