Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Kalkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Van'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan'ın (43) cenazesi, İl Sağlık Müdürlüğü önünde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yakınları tarafından Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan Dr. Kalkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü önüne getirildi. Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Samsun'a uğurlandı.

Cenazeye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve sağlık çalışanları katıldı.

Van'da 7 yıl aile hekimliğinin ardından Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Kalkan, evli ve iki çocuk babasıydı.

