YURTHABER
  4. Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi

Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi

VAN HABERLERİ  | 09.01.2020 23:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen mülakat sonucu Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe başkanları belli oldu.AK Parti Genel Merkezi geçtiğimiz haftalarda Van’ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe Başkanlarının istifalarını istedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen mülakat sonucu Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe başkanları belli oldu.
AK Parti Genel Merkezi geçtiğimiz haftalarda Van’ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe Başkanlarının istifalarını istedi. Gerçekleşen istifaların ardından yapılan çalışmalar sonucunda hafta başında her üç ilçeden 5’er isim Ankara’ya davet edildi. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan mülakatlar sonucunda ilçe başkanları belirleme süreci tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda AK Parti Edremit ilçe Başkanlığına Sezer Bayramoğlu, Ak Parti İpekyolu ilçe Başkanlığına Ethem Görgülü, AK Parti Tuşba ilçe Başkanlığına ise M. Nuri Başdinç getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
ASM’lere Herdem eli değdiASM’lere Herdem eli değdi
Vanlı işadamı Karamandan, gazeteciler günü mesajıVanlı işadamı Karamandan, gazeteciler günü mesajı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Hayat Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Karanfil Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.