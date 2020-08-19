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Tuşba Kaymakamı Duman’dan mahalle ziyaretleri

VAN HABERLERİ  | 19.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Beyüzümü ve İstasyon mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.Beyüzümü ve İstasyon mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Duman, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.

Tuşba Kaymakamı Duman’dan mahalle ziyaretleri

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Beyüzümü ve İstasyon mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Beyüzümü ve İstasyon mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Duman, mahalle muhtarlarından bilgi aldı. Daha sonra vatandaşların evlerini ziyaret eden Duman, devletin imkânlarını ihtiyacı olanların tamamına ulaştırma gayreti ve çabası içinde olduklarını söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere cesaret verdiklerini belirten Duman, pandemi döneminin devam ettiğini hatırlattı. Konuşmalarında tüm kamu kurum amirlerinin her zaman vatandaşların yanında olacağını ve sorunlarını çözmeye çalışacaklarını aktaran Kaymakam Duman, daha sonra buradan ayrıldı.
Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunları ile yakından ilgilenen Kaymakam Duman’a teşekkür etti.

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