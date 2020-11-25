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Tuşba öğretmenleri 24 Kasım için söyledi

VAN HABERLERİ  | 25.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle klip çekti.24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm illerde korona virüs pandemisi gölgesinde kutlanırken, Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de keyifli bir projeye imza attı.

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle klip çekti.
24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm illerde korona virüs pandemisi gölgesinde kutlanırken, Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de keyifli bir projeye imza attı. Proje çerçevesinde İngilizce, beden eğitimi, sınıf, müzik ve görsel sanatlar öğretmenliği gibi farklı branşlardan 8 öğretmen bir araya gelerek Eskişehir yöresine ait "Kahveyi Kavururlar" türküsünü seslendirdi. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimi tarafından oluşturulan klip, sosyal medyada paylaşılarak öğretmenlere hediye edildi.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, kısa sürede tamamlanan klibin keyifle izlenildiğini ifade ederek, Tuşba ilçesinde görev yapan 2 bin 600 öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Bunun yanı sıra Van Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Kayhan Kadaş, Dilşan Aslan, Yaşar Kurtaran ve Serdar Budak da, saat 20.00’da Instagram üzerinden ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle canlı konser verdi.

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