Tuşba’da 1. Dönem Değerlendirme Çalıştayı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Eğitimde 2023 Vizyonu 1. Dönem Değerlendirme Çalıştayı’ düzenlendi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ve üç gün sürecek olan çalıştayda, 2020 eğitim öğretim yılının 1. dönemi değerlendirilerek, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetime ilişkin yönetici görüşleri alındı. Burada açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, bu çalıştayla ortaöğretim kurumlarının ve liselerin kendilerini tanıtma imkanı bulabileceklerini ifade ederek, “Sizler bütün verilerinizi bize anlatacaksınız ve sonra o veriler ilgili bölümler tarafından veri havuzumuzda toplanacak. Böylece hem okullarımızı tanımış olacağız hem varsa güncellemeniz gereken durumları güncellemiş olacaksınız. Devamında da yine anaokullarımızı, ilkokullarımızı ve liselerimizi bu üç gün boyunca burada tanımış olacağız. Bu anlamda bu çalıştayın öncelikle ilçemiz başta olmak üzere ilimizin ve ülkemizin eğitiminde hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çalıştay, sunumlar halinde devam etti.

