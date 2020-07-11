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Tuşba’da ahırlar şehir dışına çıkarılıyor

VAN HABERLERİ  | 11.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, şehirleşme ile birlikte yerleşim birimleri içerisinde kalan 157 ahırı tek tek yıkarak, yerleşim alanın dışına çıkarıyor.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği ilçe merkezinde bulunan ahırların yıkımına başlanıldı.

Van’ın Tuşba Belediyesi, şehirleşme ile birlikte yerleşim birimleri içerisinde kalan 157 ahırı tek tek yıkarak, yerleşim alanın dışına çıkarıyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği ilçe merkezinde bulunan ahırların yıkımına başlanıldı. Karar doğrultusunda verilen tebligat süresi dolan ahırların yıkımı için Altıntepe Mahallesi’ne giden Tuşba Belediyesi ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra ahırların yıkımına başladı.
Ekiplerin yıkım çalışmalarını sahada takip eden ve yapılan yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye’de şehir içinde bulunan ahırların yüzde 90’ının çıkarıldığını söyledi. Birkaç ilde ahırların şehir içi diye tabir edilen merkez mahallelerde bulunduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bu illerden bir tanesi de Van’dı. Bundan 2 ay önce Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez, başkanlığında yapılan Mahalli Çevre Kurulu’nda tüm ahırların il dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Tuşba ilçemizde bulunan 157 ahır var. Bunların çıkarılması için vatandaşlarımıza tebligat yapıldı. Bu doğrultuda bugün de ahırları yıkım ve enkaz çaldırma çalışmalarına başladık” dedi.
Yapılan tebligatın ardından Cevdet ve Nusret Sürme kardeşlerin istekleri doğrultusunda mahalleye gelerek ilk yıkım işini de onlara ait olan ahırdan başladıklarının altını çizen Başkan Akman, “Tuşba ilçemizin merkezinde bulunan 157 ahırın tümünü tek tek yıkarak şehir dışına çıkaracağız. Şehir içinde bulunan ahırlar havaların ısınmasıyla çevreye çok rahatsız edici koku yayıyor ve vatandaşlarımız rahatsız oluyor. Vatandaşları sağlık açısında da tehdit ediyor. Bundan dolayı biz bu yıl inşallah tüm ahırlarınızı il dışına çıkaracağız. Ayrıca ekiplerimize yardımcı oldukları ve duyarlılık göstererek bu işe öncelik ederek kendi ahırlarını yıktıran Cevdet ve Nusret Sürme kardeşlere de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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