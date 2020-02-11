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Tuşba’da hasta kurtarma operasyonu

VAN HABERLERİ  | 11.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, rahatsızlanan bir kişiyi hastaneye getirmek için gittiği sırada yolda mahsur kalan sağlık ekipleri için seferber oldu.Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi’nde rahatsızlanan bir kişiyi hastaneye getirmek için yola çıkan sağlık ekipleri, Güveçli ile Göllü mahalleleri arasında ambulansın kontrolden çıkarak kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, rahatsızlanan bir kişiyi hastaneye getirmek için gittiği sırada yolda mahsur kalan sağlık ekipleri için seferber oldu.
Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi’nde rahatsızlanan bir kişiyi hastaneye getirmek için yola çıkan sağlık ekipleri, Güveçli ile Göllü mahalleleri arasında ambulansın kontrolden çıkarak kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ambulansı bulunduğu yerde çıkarmaya çalışan sağlık ekipleri, başarılı olamayınca Tuşba Belediyesi ile irtibata geçtiler. Hemen harekete geçen Tuşba Belediyesi karla mücadele ekibi, tipinin de etkili olduğu bölgede güçlükle ilerleyerek kısa sürede ambulansa ulaştılar. Greyder yardımı ile etrafında biriken karları temizlendikten sonra bağlanan zincirle ambulans saplandığı yerden çıkarıldı. Tipiden dolayı yer yer kapalı olan mahalle yolunu açarak ambulansa eşlik eden Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerini Güveçli Mahallesi’ne ulaştırdı. Sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu iyi olduğu öğrenilen hasta için seferber olan isimsiz kahramanlar, hastanın hastaneye ulaştırılmasının ardından yol açma çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiler.
Etkili olan fırtınadan dolayı kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu aynı yol güzergahında mahsur kalan belediye yolcu otobüsü, Yeşil Mahallesi’ne giden 2 yolcu minibüsü ve 3 binek aracı da kurtaran Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, cuma günü başlayan kar yağışı ve zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları doğrultusunda gece gündüz yoğun mesai harcayarak sürekli açık tutmaya çalışıyorlar.

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