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Tuşba’da ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

VAN HABERLERİ  | 26.05.2020 12:42 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak olan camileri temizleyip dezenfekte ediyor.Tuşba’da, korona virüs salgını nedeniyle uzun süreden beri kapalı olan camilerin tekrar ibadete açılması için gün sayılıyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak olan camileri temizleyip dezenfekte ediyor.
Tuşba’da, korona virüs salgını nedeniyle uzun süreden beri kapalı olan camilerin tekrar ibadete açılması için gün sayılıyor. Camilerin, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs Cuma gününden itibaren cemaate kademeli olarak açılacak olması, Tuşba Belediyesi ekiplerini de harekete geçirdi. Salgının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren cami, Kur’an kursları, taziye evleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi ilçe genelinde bulunan tüm bina ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmasını yapan Tuşba Belediyesi ekipleri, camilerde ikinci kez dezenfekte çalışmalarına başladı.
İlçe merkezi başta olmak üzere tüm camilerin tek tek temizlenerek dezenfekte edildiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Belediyesi olarak korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların tamamında sürdürülebilirliği esas aldıklarını dile getirdi. Tuşba Belediyesi olarak halkın temiz bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yerine getirmek için daha önce yürütülen ‘Gül Kokulu Camiler’ projesinin devam ettiğini de dile getiren Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanılarak cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik çalışmasının ardında camilerimizde gül suyu uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık” şeklinde konuştu.

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