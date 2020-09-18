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Tuşba’da İş-Kur kuraları çekildi

VAN HABERLERİ  | 18.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak geçici personeller kurayla belirlendi.İş-Kur Van İl Müdürlüğü ve Tuşba Kaymakamlığı tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 300 geçici işçinin alımı Noter huzurunda yapılan kura sonucuyla belirlendi.

Tuşba’da İş-Kur kuraları çekildi

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak geçici personeller kurayla belirlendi.
İş-Kur Van İl Müdürlüğü ve Tuşba Kaymakamlığı tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 300 geçici işçinin alımı Noter huzurunda yapılan kura sonucuyla belirlendi. İskele Ortaokulu Spor Salonunda yapılan kura çekiminde konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “2020-2021 eğitim öğretim yılı için okullarımıza İş-Kur Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan yönetmelik çerçevesinde bugün 225 temizlik elemanı ve 75 güvenlik elemanı alımı kura çekimi yapmaktayız. Ben şahsım adına öncelikle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu çekilişin hayırlara vesile olmasını temenni eder, ismi çıkan arkadaşlara da hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Yapılan kura çekiminde bin 487 başvurudan 225 asil, 225 yedek, 75 güvenlik 75 yedek olmak üzere toplam 600 kişi belirlendi.

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