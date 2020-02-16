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Tuşba’da okul bahçeleri kardan temizleniyor

VAN HABERLERİ  | 16.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, bir haftadır ara verilen eğitim ve öğretimin yarın başlamasından dolayı okul bahçelerini kardan temizleniyor.Yaklaşık bir haftadır Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava şartları, Tuşba ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, bir haftadır ara verilen eğitim ve öğretimin yarın başlamasından dolayı okul bahçelerini kardan temizleniyor.
Yaklaşık bir haftadır Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava şartları, Tuşba ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van il genelinde bir hafta ara verilen eğitim ve öğretimin yarın başlaması beklenirken, Tuşba Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, okulların bahçelerinde kar temizleme çalışması başlattı. İlçe genelinde kapanan ana ve ara yolları temizleyen ekipler, okul ve halkın ortak kullanım alanları olan cami ve taziye evlerinin bahçelerindeki kar temizleme çalışmalarına yöneldi. Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla sabah saatlerinden itibaren okul bahçelerinde biriken karları temizleyen ekiplerin, akşam saatlerine kadar tüm okul bahçelerini kardan temizleyeceklerini ifade eden yetkililer, öğrencilerin kar engeline takılmadan okullarına ulaşacaklarını söyledi.

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