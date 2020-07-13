Tuşba’da tahrip edilen parklar onarılıyor

Van’ın Tuşba ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilen parklar belediye ekipleri tarafından onarılıyor.

Tuşba Belediyesinin kamu kaynakları ile Abdurrahmangazi Mahallesi’nde yaptırdığı Çağrı Parkı ile Seyrantepe Mahallesi’ndeki Seyrantepe Parkı ve Altıntepe Mahallesi’ndeki Altıntepe Parkı’nda bulunan kamelya, piknik masaları ile oturma bankları tahrip edilirken, oyun gruplarının bulunduğu bölgedeki kauçuk zemin ise yerinde söktürülmüştü. Belediyenin halka sunduğu bu güzel hizmetleri hazmedemeyen bazı kişi veya kişiler tarafından sistematik olarak düzenlenen çirkin saldırının izini silmek için harekete geçen belediye ekipleri, zaman kaybetmeden yenileme çalışmalarına başladı.

Ortak yaşam alanlarına topyekûn sahip çıkılması gerektiği vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Belediye ekiplerimiz tüm parklarımızı günlük kontrol ederek, tahrip edilen alanları düzenli bir şekilde onarıyorlar. Bu çirkin saldırının izini silmek için de ekiplerimiz hızlı bir şekilde yenileme çalışmalarına başladı. Varsın onlar yıkıp yaksınlar, biz de yapacağız. Herkes kendisine yakışanı yapıyor” dedi.

Park ve yeşil alanlara yönelik yaşanan bu çirkin saldırı ve tahribatların önlenmesi noktasında vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini de ifade eden Başkan Akman, “Park ve yeşil alanlarımızın tahribata uğratılmaması için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Ortak yaşam alanları olan parklarımızı toplumsal bilinçle korumalıyız. Bu alanları tahrip etmek isteyen bilinçsiz kişilere fırsat verilmemeli, şehir magandalarına karşı sessiz kalmamalıyız. Unutulmamalıdır ki doğal yaşam alanları ancak sevgiyle korunabilir. Bu anlamda halkımızdan daha fazla destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

