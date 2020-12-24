TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde inceledi

Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünün “Covid-19’a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi” projesi için Erzurum’a gelen Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Rektör Çomaklı ile bir araya gelerek süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri olan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin donanımlı altyapısı ve alanında yetkin akademisyenleriyle bu zamana kadar önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyerek üniversite bünyesinde, TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmalarında sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini dile getirdi. Atatürk Üniversitesinde devam eden bilimsel ve akademik çalışmalar hakkında da konuğuyla bilgi paylaşımında bulunan Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu kapsamında ortaya konan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle kısa zamanda başarılı sonuçların alındığını söyledi.

TÜSEB’in aşı çalışmalarına gösterdiği destekten dolayı Başkan Akdoğan’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili en kısa zamanda olumlu haberleri kamuoyu ile paylaşacaklarına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

“Atatürk Üniversitesinin Bilgi ve Tecrübesinden Faydalanıyoruz”

Atatürk Üniversitesi gibi bölgesi ve ülkesi için önemli bir konumda bulunan bu eğitim kurumunun bilgi ve tecrübesinden azami ölçüde faydalandıklarını belirten Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ülkemizin bu salgından bir an evvel kurtulması için TÜSEB olarak aşı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Gerekli çalışmaları yapmak için görevlendirilen merkezlere maddi manevi tüm desteği sağladıklarını ifade eden Akdoğan, ülkenin tamamının aşılanması için Atatürk Üniversitesinin aktif bir rol oynayabileceğini söyledi.

Misafirperverliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden TÜSEB Başkanı Akdoğan, bu zorlu süreçte üstüne düşen görevi özverili bir şekilde yapma gayretinde olan başta sağlık çalışanları olmak üzere akademik ve idari personele başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi başkanlığında, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özdemir ve aşı çalışmasında görevli akademik personelin yer aldığı toplantıya katılan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Covid-19’a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi” projesi hakkında bilgi aldı ve gelecek süreç hakkında tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Akdoğan’ın Atatürk Üniversitesi ziyareti; Tıp Fakültesi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (DAYTAM) ve aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarları gezmesiyle son buldu.

