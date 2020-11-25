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TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ERÜ’yü Ziyaret Etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Erciyes Üniversitesi’ni (ERÜ) ziyaret ederek, ERÜ’de TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler aldı.
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ilk olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’a teşekkür etti. Rektörlük ziyaretinin ardından TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile birlikte İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ziyaretlerinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜSEB desteği ile geliştirilen ve faz çalışmalarına İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam edilen Covid-19 aşı adayı başta olmak üzere, araştırma merkezlerinde yürütülen diğer projeler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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