"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" gençleri girişimcilik programına davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programı kapsamında her dönem girişimci adaylarına; eğitimden iş dünyası ile tanıştırmaya, kuluçkadan mentorluğa kadar geniş yelpazede destek sağlanıyor.

TÜSİAD açıklamasına göre, 2021 döneminde tüm süreçlerini dijitale taşıyan program kapsamında TÜSİAD üyeleri çevrim içi ortamda farklı üniversitelerden öğrenci toplulukları ile bir araya gelecek. Uzaktan öğrenim sürecinde iş fikrini birlikte hayata geçirmek için yeni ekip arkadaşı bulmakta zorlanan girişimci adayları için çevrim içi ekip arkadaşı bulma etkinlikleri gerçekleştirilerek. Her dönem farklı bir üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen girişimcilik kampı ise yeni dönemde üç hafta süresince özel olarak tasarlanan dijital yerleşkede gerçekleştirilecek.

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"a bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyanın 9 ülkesindeki 200'den fazla üniversiteden 20 bine yakın genç iş fikriyle başvurdu. Geride bırakılan on yılda 500'ü aşkın girişimci genç Girişimcilik Kampı'na katılarak kapsamlı bir girişimcilik eğitimi alma şansını yakaladı, 300'den fazla genç TÜSİAD üyeleri ile bire bir çalışma fırsatı elde etti.